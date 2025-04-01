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ألمانيا تحذر واشنطن بشأن مفاوضاتها لانهاء الحرب الاوكرانية: بوتين يماطل


حذرت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها أنالينا بيربوك ،اليوم الثلاثاء (1نيسان 2025)، الولايات المتحدة من الوقوع في فخ خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن "بوتين يماطل ويصر على حربه غير القانونية على أوكرانيا. 

وجاءت تصريحات بيربوك خلال زيارتها الوداعية إلى كييف، حيث أعلنت عن تقديم ألمانيا 130 مليون يورو (140 مليون دولار) إضافية كمساعدات إنسانية وأموال لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا، في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

وتعد هذه الزيارة التاسعة لبيربوك إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ومن المرجح أن تكون الأخيرة لها كوزيرة للخارجية، في ظل المفاوضات الجارية في برلين لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة عقب الانتخابات التي أجريت في فبراير الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة أمريكية-أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، واقتراحه يوم الجمعة أن يتنحى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كجزء من عملية السلام، وهو ما اعتبر تشددًا في موقف موسكو التفاوضي وأثار غضب كييف.

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