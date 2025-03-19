وكالة بلومبرغ: نتائج المحادثة بين بوتين وترامب أمس انتصار واضح لبوتين

كتب الخبير بوكالة "بلومبرغ" مارك تشامبيون، أن نتائج المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، هي بمثابة انتصار للزعيم الروسي من جميع النواحي، حيث أضاف الصحفي "أنه وبعد المحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، أفاد المكتب الصحفي للكرملين أن موسكو حددت الشرط الأساسي لحل النزاع في أوكرانيا سلميا، ألا وهو الوقف الكامل للمساعدات العسكرية الأجنبية ولتوفير المعلومات الاستخبارية لكييف، بالإضافة إلى وقف التعبئة العسكرية في أوكرانيا".

وجاء في المقال أن "نتائج المحادثة الهاتفية بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة يوم الثلاثاء كانت بكل المقاييس انتصارا لفلاديمير بوتين"، لأن هذا يعني حرفيا نزع سلاح كييف وزوالها كدولة".

كما أن المحادثة بين الزعيمين أكدت أن روسيا لن تقدم تنازلات مقابل وقف القتال في أوكرانيا. وبحسب الكاتب فإن الشروط التي طرحتها روسيا قد تبدو معقولة بالنسبة لترامب وفريقه وثمناً زهيداً مقابل وقف إراقة الدماء.

وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد أفاد في وقت سابق أن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من حوالي 100 ألف شخص في أوكرانيا، لاستعادة قدرتها القتالية، حيث ترى الاستخبارات الروسية أن هذا سيكون بمثابة احتلال فعلي لأوكرانيا.

بالمقابل، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق، بأن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.