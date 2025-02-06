الصفحة الدولية

بريطانيا: سنعارض أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة


أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، اليوم الخميس، ان بريطانيا ستعارض أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة ضد إرادتهم.

وقالت دودز للبرلمان: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص في أراضي قطاع غزة".

وتأتي تصريحات دودز بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة توطين الفلسطينيين والسيطرة على غزة لتطويرها. وقال إنه يتصور بناء منتجع حيث يمكن للمجتمعات الدولية أن تعيش في وئام.

وقال ما يسمى برئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو إن اقتراح ترامب "رائع" وحث على دراسته، على الرغم من أنه لم يكن محددا بشأن ما يعتقد أن ترامب يعرضه.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فشل في إدانة اقتراح الرئيس الأمريكي عندما سئل عن القضية خلال لقائه مجموعة من الصحافيين. لكن داونينج ستريت قال إن رئيس الوزراء يعتزم التحدث مع الرئيس ترامب بشأن الخطط الصادمة.

وردا على سؤال عما إذا كان من المقبول أن موقف المملكة المتحدة يتعارض مع اقتراحات الرئيس الأمريكي بأن أمريكا يمكن أن تسيطر على قطاع غزة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "سنعمل مع الرئيس ترامب وفريقه في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية ديفيد لامي أن بريطانيا لا تزال تدعم حل الدولتين للصراع، وقال: "يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش والازدهار في أوطانهم في غزة، في الضفة الغربية".

وقال إن بريطانيا "ستعمل على ضمان وجود مستقبل للفلسطينيين في وطنهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على سلاح نووي
بريطانيا: سنعارض أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة
سماحة السيد الخامنئي : فلسطين ملك للشعب الفلسطيني
مشروع أمريكي لعزل ترامب.. بتهمة "التطهير العرقي" في غزة
إيران ترد رسمياً على دعوة ترامب للتفاوض
وزير الخارجية الروسي : ترامب قرر ضم الجولان إلى إسرائيل رغم القرارات الدولية!
أول رد من وزير الخارجية الإيراني بعد تبني ترامب سياسة الضغط الأقصى على إيران
علي لاريجاني: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة ويجب أن نكون يقظين
 انتخابات مبكرة في غرينلاند بعد تصريحات ترامب الجدلية حول الجزيرة
المئات يفرون من احدى جزر اليونان في خضم سلسلة من الزلازل المستمرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك