وزير الخارجية الروسي : ترامب قرر ضم الجولان إلى إسرائيل رغم القرارات الدولية!

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر ضم الجولان إلى إسرائيل، بصرف النظر عن قرارات مجلس الأمن الدولي، حيث اشار في تعليقه على اقتراح ترامب تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدد من الدول العربية، خلال لقاء مع السفراء الأجانب في موسكو اليوم إلى أن سبب مثل هذه الاقتراحات يعود إلى ثقافة الإلغاء في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأضاف: "ثقافة الإلغاء واضحة، والإلغاء واضح جدا في ما يتعلق بالشرق الأوسط. تؤكد قرارات مجلس الأمن على ضرورة وجود أساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما يقول ترامب إنه يجب تهجير الفلسطينيين (مليون ونصف مليون نسمة) إلى مصر والأردن".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق، إنه من الممكن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدد من الدول العربية، سواء بشكل مؤقت أو على المدى الطويل، في حين صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإنه يعتزم البدء في وضع خطة لتهجير الفلسطينيين من القطاع.