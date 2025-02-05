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أول رد من وزير الخارجية الإيراني بعد تبني ترامب سياسة الضغط الأقصى على إيران


صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.

وأضاف أنه إذا كان  الموضوع الرئيسي هو أن لا تذهب إيران باتجاه السلاح النووي، فذلك أمر قابل للتحقيق وليس صعبا، في رد على توقيع دونالد ترامب على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، والتي تنص على استعادة جميع العقوبات على إيران التي كانت قبل عقد الاتفاق حول برنامجها النووي في عام 2015، وعلى اتخاذ إجراء لتقليص الواردات الإيرانية من تصدير النفط إلى الصفر.

كما تابع عراقجي مصرحا: "موقف إيران واضح، وهو أننا عضو في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وأن المرشد قد حدد كل شيء"

وفي نفس السياق، قال محمد اسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "موقف إيران بشأن النووي واضح فهي لا تملك برنامجا لصناعة السلاح النووي ولا تريد ذالك مستقبلا، مشيرا إلى أن "الملف النووي السلمي الإيراني يخضع لاتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

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