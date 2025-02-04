تعيين الشيخ عبد الله علي السالم الصباح وزيراً للدفاع في الكويت

صدر مرسوم أميري في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بتعيين الشيخ عبدالله علي عبد الله السالم الصباح، وزيرًا للدفاع، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبحسب "كونا، فقد صدر تعديل وزاري، نصّ في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبًا أولًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع.

وجاء في المرسوم: "يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود الصباح - نائبًا أولًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية".

وبحسب المرسوم، "مادة ثانية: يعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح - وزيرًا للدفاع. - مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".