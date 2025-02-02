من أعماق الأرض.. إيران تعلن عن قاعدة صاروخية بحرية متقدمة

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن إزاحة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تقع تحت الأرض في السواحل الجنوبية لإيران.

ووفقًا للتقرير"، فإن القاعدة الصاروخية مجهزة بمنظومات صواريخ كروز متطورة، قادرة على التصدي للحروب الإلكترونية واعتراض السفن الحربية المعادية، مما يعزز القدرات الدفاعية والردعية لإيران في المجال البحري.

وخلال زيارة تفقدية، اطلع القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، على الجاهزية القتالية للوحدات الصاروخية في القاعدة الجديدة، كما استعرض أحدث التطورات في أنظمة الصواريخ، والتي شهدت تحسينات كبيرة في قدرات المواجهة الإلكترونية والاستجابة السريعة للعمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الكشف عن إنجاز دفاعي جديد خلال الزيارة، مما يعكس استمرار إيران في تطوير قدراتها الدفاعية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.