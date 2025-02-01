11 قتيل ومصاب في حريق بدار المسنين في العاصمة الفرنسية باريس

أعلن رئيس بلدية باريس أن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا بسبب حريق اندلع في دار للمسنين بالقرب من المدينة اليوم السبت. وأصيب 8 أشخاص آخرون في الحريق الذي اندلع في الدار الواقعة ببلدة بوفمونت.

وقال رئيس البلدية ميشيل لاكو: "هذا أمر خطير بالنسبة لمدينتنا".

وأضاف لاكو أن "الحريق تحت السيطرة في الدار التي يقيم فيها 75 من كبار السن"، مشيرا الى إنه "يعتقد أن الحريق بدأ في غرفة غسيل وانتشر إلى جزء بالطابق الثالث من المبنى".

وقال أدريان بونين سينابايين، المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، إن "الحريق قد أُخمد بعد نشر 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث".