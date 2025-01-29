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تركيا تعلن مقتل 3 من مواطنيها بغارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية


أعلنت وزارة الخارجية التركية مقتل ثلاثة مواطنين أتراك بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "علمنا أن ثلاثة من مواطنينا، الذين انقطع الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور من لبنان إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية، قد فقدوا حياتهم نتيجة غارة جوية نفذتها إسرائيل في تلك المنطقة".

وأعربت الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجوم، قائلة: "ندين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم غير القانوني، الذي تسبب في مقتل مواطنينا".

كما حثت تركيا إسرائيل على وقف سياساتها العدوانية، مؤكدة أن "إسرائيل يجب أن تضع حدا فوريا لسياساتها التي تتجاهل حياة الإنسان وتزيد من التوتر في منطقتنا".

وأضاف البيان أن السلطات التركية تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى تركيا في أقرب وقت ممكن. ولم تقدم الخارجية التركية تفاصيل إضافية حول ظروف الحادث أو الهوية الكاملة للضحايا.

وفي 22 يناير الجاري، قالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس": "نواصل اتصالاتنا مع الجهات المعنية، بشأن مصير 3 مواطنين أتراك، فُقد الاتصال بهم وانقطعت بهم السبل، أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية، من لبنان إلى إسرائيل، تتم متابعة القضية عن كثب، وإبلاغ عائلاتهم بشكل منتظم بشأن أي مستجد".

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