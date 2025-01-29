✅ وزير الخارجية الإيراني لترامب: نقترح إجلاء الصهاينة إلى غرينلاند

علق عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث اقترح بدلاً من ذلك إجلاء الصهاينة إلى غرينلاند

ولفت الوزير الإيراني في حوار اجرته شبكة سكاي نيوز الاخبارية، في مبنى الخارجية بطهران، وذلك بعد دخول ترامب البيت الابيض، لفت إلى أن محاولات ترحيل الفلسطينيين، تمت تجربتها في الماضي، ولم تتكلل بالنجاح، مؤكدا في هذا السياق استحالة تهجير الفلسطينيين.

وردا على سؤال للقناة حول حق الإسرائيليين في الحياة، قال عراقجي: "لكل إنسان الحق في الحياة، ولكن لا يحق لأحد احتلال أرض شخص آخر. هذه الأراضي ملك للفلسطينيين. ويجب على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم بشأن أرضهم ومصيرهم".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيواجه برد فوري وحاسم، مشيرًا إلى أن أمريكا والكيان الإسرائيلي سيكونان في منتهى الجنون إذا أقدما على ذلك، لأن مثل هذا التصرف سيؤدي إلى كارثة كبرى في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث السبت الماضي عن رغبته في أن تستقبل مصر والأردن مزيدا من فلسطينيي غزة، الأمر الذي رفضته الدولتان.

وقال ترامب إنه سيناقش هذه القضية أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة "قريبا جدا".