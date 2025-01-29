الأمم المتحدة تقلص برامج المساعدات بعد قرار ترامب

خفضت مختلف وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، برامج مساعداتها الإنسانية الدولية، بعد أن علقت الحكومة الأمريكية بقرار من الرئيس دونالد ترامب، مساعداتها للدول الأخرى، إذ ذكرت ذلك صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلا عن رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

ويذكر أن الرئيس ترامب وقع أمرا تنفيذيا، بشأن تعليق المساعدات الخارجية وذلك مباشرة بعد توليه منصبه. ونص الأمر التنفيذي على أن جميع الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية ستقطع المساعدات عن الدول الأجنبية. ولفت إلى بدء فترة مراجعة مدتها 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.

كما أفادت الصحيفة، "بعث غراندي رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يأمرهم فيها بكبح الإنفاق على الفور، بما في ذلك تأجيل طلبات التوريد الجديدة باستثناء حالات الطوارئ لمدة 90 يوما، وتجميد التوظيف والتعاقد، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية بينما تحاول الوكالة التكيف مع تجميد التمويل من الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن تدابير واشنطن المذكورة، تسبب بتباطؤ برامج المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وبدأت عمليات تسريح العاملين فيها.

وبحسب لصحيفة، خصصت الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 2.49 مليار دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يعادل خمس ميزانية الوكالة الإجمالية