الدرك الفرنسي يدق ناقوس الخطر: بلادنا على وشك نزاع مسلح!

وجه المدير العام لقوات الدرك الفرنسي، الجنرال هوبير بونو، تحذيرا من احتمال نشوب "نزاع مسلح وتعرض الأراضي الفرنسية للاعتداء"، مؤكدا أن فرنسا تمر بـ"نقطة تحول" حساسة.

وفي رسالة موجهة إلى كبار قادة المناطق الإقليمية في فرنسا والجهات والمديرين المركزيين، سربتها صحيفة "لوموند" و"إنتلجنس أونلاين" يوم الثلاثاء، وتتألف من ثلاث صفحات ومؤرخة بتاريخ 19 يناير 2025، أشار الجنرال بونو إلى أن "البيئة الاستراتيجية الحالية أصبحت أكثر صرامة"، مؤكدا أن فرنسا تمر بـ"نقطة تحول" حساسة.

وأوضح أن "جهات فاعلة ومنافسين يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد، مما يستدعي تعزيز التنسيق مع القوات المسلحة وتطوير الدفاع الإقليمي العملياتي".

وطالب الجنرال هوبير بونو، "أفراد الدرك بالاستعداد الكامل للحفاظ على دورهم في الدفاع عن الوطن"، كما شدد على ضرورة "المحافظة على التماسك الوطني الذي يعتبر العنصر الأهم في مواجهة التحديات الحالية".

ودعا الجنرال إلى تبني "الروح العسكرية"، مشيرا إلى "فرضية التورط في نزاع كبير".

وقال: "التطورات السياسية في الولايات المتحدة، مع انعكاساتها ولا شك أن العواقب المحتملة على حلف الناتو ستدفع أوروبا إلى الالتزام بشكل أكبر بالدفاع عن نفسها، في حين تدخل الأزمة الأوكرانية عامها الثالث".

وأردف: "يقع على عاتق قوات الدرك العاملة والاحتياطية البالغ عددها 135.000 واجب إعداد أنفسهم ليأخذوا مكانهم استعدادا لأي فرضية، ولا سيما من خلال تعزيز اكتساب وصيانة المعدات العسكرية".

كما أكد على "أهمية تعزيز العلاقة بين قوات الدرك والجيش"، مشيرا إلى "ضرورة استعداد الدرك للعب دور محوري في الدفاع العملياتي عن الأراضي".

وفيما يتعلق بالميزانية، أكد أنه سيكون من الضروري "اتخاذ الخيارات وقبول الأولويات"، مشيرا إلى "التقلبات غير المسبوقة في السياق السياسي والوضع المالي المتوتر بشكل خاص".

هذا وأوضح بعض البرلمانيين الفرنسيين في تقاريرهم، أن الوضع الأمني قد تدهور في مناطق عدة.