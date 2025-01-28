وزيرة الداخلية الأمريكية تشارك في مداهمة لضبط مهاجرين غير شرعيين

شاركت وزيرة الأمن الداخلية الأمريكية، كريستي نويم، بمداهمة لقوات إنفاذ قوانين الهجرة في مدينة نيويورك وذلك لضبط مهاجرين غير شرعيين.

ونشرت نويم عبر حسابها على منصة "إكس" فيديو للمداهمة، وكتبت: "الآن عملية ضبط في مدينة نيويورك. أجنبي مجرم بتهم الاختطاف والاعتداء والسطو محتجز الآن بفضل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.. ستستمر إزالة أكياس الأوساخ مثل هذه من شوارعنا".

وقالت إدارة الهجرة والجمارك يوم الاثنين إنها ألقت القبض على 1179 شخصا في يوم واحد، وأصدرت طلبات لـ853 محتجزا، وهي طلبات بتسليم المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين إلى إدارة الهجرة والجمارك عند إطلاق سراحهم.

وتعتبر مدينة نيويورك واحدة من عدد من مدن "الملاذ" التي لا تتعاون مع محتجزي إدارة الهجرة والجمارك، على الرغم من أن العمدة إريك آدامز خفف هذا الموقف في الأشهر الأخيرة، قائلا إنه مستعد للعمل مع إدارة الهجرة والجمارك على ترحيل المجرمين العنيفين.