ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا الى 29 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الحرائق الغابات في لوس انجليس بكاليفورنيا الى 29 شخصا.

واعلن مكتب الطب الشرعي :" ان شخصا لقي حتفه في المستشفى مطلع اللاسبوع نتيجة لحريق " باليساديس" في الطرف الغربي للوس انجليس".

وقد سمح لجميع سكان منطقة باسيفيك باليساديس بدخول ممتلكاتهم لأول مرة أمس الاثنين، بعدما أعلنت عمدة لوس انجليس كارين باس عن الخطوة عبر تطبيق" إكس".

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز :" ان الأمطار والثلوج التي طال انتظارها هطلت على الجبال".

وتقول السلطات إنه تمت السيطرة على حريق باليساديس بنسبة 95%، كما تم احتواء حريق إيتون، بالقرب من مدينة باسادينا بنسبة 99%.

وقد اتى الحريقان على أكثر من 16 ألف مبنى، كما دمرا أكثر من 150 كيلومترا مربعا منذ مطلع الشهر الجاري