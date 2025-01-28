بوتين: حرب اوكرانيا تنتهي خلال شهرين .. في هذه الحالة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن النزاع المستمر منذ نحو 3 سنوات في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في "شهرين" أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف.

وقال بوتين للتلفزيون الروسي: "لن يصمدوا شهرا إذا نفد المال أو الذخائر عموما، كل شيء سينتهي في شهر ونصف الشهر أو شهرين".

وشدد على أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنّه رفض إجراء أي محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولفت إلى أن روسيا منفتحة على المحادثات لكنها لا ترى أن لدى الجانب الأوكراني "الإرادة" لذلك.

وأوضح الرئيس الروسي أنه يرفض في الوقت الراهن إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي الذي يعتبره "غير شرعي" لأن ولايته انتهت خلال فترة الأحكام العرفية.