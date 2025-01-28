سماحة السيد الخامنئي : "غزة الصغيرة تمكنت من إذلال الكيان الصهيوني المدعوم بالكامل من الولايات المتحدة".

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، إن حزب الله اللبناني يعانى من خسارة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، لكنه كان قادرا على الوقوف هكذا.

وقال سماحته في خطاب له أمام كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي البعثات وسفارات الدول الإسلامية في طهران بمناسبة البعثة النبوية الشريفة إن "غزة أرغمت الكيان الصهيوني الصغير الذي يحظى بدعم أميركي كامل على الركوع"، مضيفاً "حزب الله اللبناني يعانى من خسارة السيد حسن نصر الله، ولكنه كان قادرا على الوقوف هكذا".

كما أشاد بصمود حزب الله اللبناني رغم فقدانه شخصيات بارزة مثل أمينه السابق السيد حسن نصرالله، مؤكداً أن المقاومة بدأت من الثورة الإسلامية في إيران، مما أيقظ المسلمين وكشف هيمنة القوى الكبرى على الشعوب".

واعتبر سماحته المقاومة بأنها شعاع من روح البعثة النبوية، مشيرًا إلى أن "غزة الصغيرة تمكنت من إذلال الكيان الصهيوني المدعوم بالكامل من الولايات المتحدة".

ووصف سماحته الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية فـي العالم وهي الوصف الكامل للاستعمار والاستكبار

وقال سماحته"أن العالم اليوم يواجه ثلاثة أنواع من الاستعمار"، مبيناً "أن القوى العالمية، وعلى رأسها أمريكا، تستهدف الموارد الطبيعية والثقافة والهوية الوطنية والإسلامية للشعوب بهدف التدمير والسيطرة".

وأوضح أن أمريكا هي النموذج الكامل للاستعمار والاستكبار الحديث، مشيرًا إلى أنها تحت تأثير القوى المالية العالمية الكبرى، داعياً إلى الاستفادة المستمرة من روح البعثة النبوية عبر استخدام العقل والإيمان لتحقيق التحول والتقدم في الحياة، مبرزًا أهمية هذا النهج في حل المشكلات والإصلاح.