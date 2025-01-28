ترامب: تحدثت مع السيسي ولم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أنه تحدّث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من غزة.

وقال ترامب: "لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة"، مضيفاً: "أرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات"، مشدداً على أن "القطاع كان جحيماً لسنوات عديدة".

وأوضح رداً على سؤال عن حل الدولتين: أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو سيأتي إلى زيارتي وسأتحدث إليه".

وطرح الرئيس الأمريكي يوم السبت خطة "لتطهير" قطاع غزة الذي مزقته الحرب، في تصريحات تفاقم مخاوف الفلسطينيين طويلة الأمد من إبعادهم بشكل دائم عن ديارهم.

ورفض الأردن ومصر مطلع الأسبوع مقترح ترامب بأن عليهما استقبال فلسطينيين من غزة، حيث قتلت الحرب الإسرائيلية عشرات الآلاف وأشعلت أزمة إنسانية. وعندما سُئِل ترامب عمَّا إذا كان هذا حلا مؤقتا أم طويل الأمد لغزة، قال: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الاثنين.

وقالت في بيان: "ناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة".