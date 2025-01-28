الصفحة الدولية

االأمين العام للأمم المتحدة قلق من تعليق الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية


أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق المساعدات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يطلب تقديم "استثناءات إضافية" لتوفير المساعدة للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.

وأكد دوجاريك أن حياة هذه المجتمعات تعتمد على الدعم الإنساني، قائلا: "غوتيريش قلق حيال القرار الأمريكي بتعليق المساعدات الخارجية".

وأشار إلى أن الأمين العام مستعد للمضي قدما مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مبينا أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات، مشددا على أهمية العمل معا بشكل بناء.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إيقاف جميع المساعدات الخارجية التي تمولها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأشارت إلى أن قطع المساعدات عن الدول الأجنبية جاء بهدف تقييم فعالية برامج المساعدات هذه ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بشأن المساعدات الخارجية مباشرة بعد توليه منصبه.

ونص الأمر التنفيذي على أن جميع الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية سوف تقطع المساعدات عن الدول الأجنبية.

ولفت إلى بدء فترة مراجعة مدتها 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.

وتشمل المساعدات الإنمائية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإنسانية المقدمة إلى بلدان أخرى.

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االأمين العام للأمم المتحدة قلق من تعليق الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية
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