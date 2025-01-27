تنظيم داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة في نيجيريا

ذكرت وكالة رويترز بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو شمالي شرقي نيجيريا ما أسفر عن مقتل 20 عسكريا نيجيريا، حيث علمت رويترز بمقتل الجنود النيجيريين يوم الأحد الماضي، من ضابط عسكري نيجيري نجا من الهجوم، إذ صرح للوكالة أن الهجوم وقع يوم الجمعة الماضي، حيث فوجئ الجيش بالهجوم واستمرت الاشتباكات المسلحة لأكثر من 3 ساعات، قتل وأصيب خلالها العديد من الجنود.

كما نقلت الوكالة عن بيان صادر من التنظيم أعلن فيه أن "تنظيم "داعش" مسؤول عن هجوم يوم الجمعة على الجنود النيجيريين والذي قتل فيه 20 جنديا على الأقل".