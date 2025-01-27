اعتقال اثنين من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران

افادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، باعتقال اثنين من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، قوله إنه "تم اعتقال اثنين من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني والحصول على أموال مقابل ذلك".

واضاف ان "المشتبه الرئيسي في القضية هو يوري إلياسوف، الذي خدم في وحدة الدفاع الجوي لنظام القبة الحديدية"، مبينا انه "منذ سبتمبر 2024، بدأ إلياسوف في إرسال معلومات سرية حصل عليها خلال خدمته إلى عميل إيراني مرتبط به".

وتابع انه "بعد مرور بضعة أشهر، قام إلياسوف بإشراك صديقه جورجي أندريف في عملية التجسس، حيث وضعه على اتصال بالعميل الإيراني"، مبينا ان "أندريف يخدم في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب".

وبين ان "المشتبه بهما، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عامًا ومن سكان شمال إسرائيل، وجهت الشرطة لهما اتهامات أمنية خطيرة، تشمل نقل معلومات سرية والتعاون مع العدو أثناء الحرب".

ومن المتوقع أن تصدر النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام رسمية ضدهما خلال الأيام المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير سابقة عن اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.