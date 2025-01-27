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إيران تحصل على مقاتلات "سوخوي 35"


أكد قائد بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن بلاده اشترت مقاتلات روسية الصنع من طراز "سوخوي -35".

ونقلت شبكة أخبار الطلبة "إس.إن.إن" الإيرانية عن علي شادماني القائد بالحرس الثوري قوله إن "إيران اشترت طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35".

ولم يوضح شادماني ما إذا كانت إيران تسلمت الطائرات.

وفي وقت سابق من كانون الثاني، ذكرت مجلة "مليتاري ووتش" المتخصصة في الشؤون العسكرية، إن القوات الجوية الإيرانية تستعد لتشغيل الطائرات المقاتلة الروسية Su-35 من "الجيل الرابع ++"، قبل نهاية العام الجاري.

ووفق المجلة، بدأت في بناء منشآت جديدة محصَّنة للطائرات في قاعدتها الجوية التكتيكية الثالثة، الواقعة على بعد 47 كيلومتراً شمال همدان، وهي منشأة تُعرف باسم "قاعدة همدان الجوية".

كما تأتي تلك التطورات بعد عام من تأكيد نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، في تشرين الثاني 2023، أن البلاد أنهت خططها لاستلام طائرات مروحية هجومية من طراز Mi-28، وطائرات مقاتلة من طراز Su-35، ومقاتلات تدريب من طراز Yak-130 من روسيا.

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