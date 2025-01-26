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لوكاشينكو يصف ترامب بأنه "رجل استعراضي رائع"


وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه رجل استعراض رائع، ولكن على الدول الأخرى التوقف عن التركيز عليه.

وقال لوكاشينكو أثناء تصريحات صحفية أدلى بها في مينسك، إن ترامب ممثل رائع وشخصية استعراضية ورجل أعمال، وهو يعرف كيف يؤدي ذلك.. ولا يخجل من فعله.. لكنك (ترامب) بالفعل رئيس لدولة كهذه وعليك أن تفكر في كيفية تقييم الجانب الآخر من الشاشة.. هذا التمثيل لممثل وليس لرئيس".

وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن هناك الكثير من الاهتمام الإعلامي العالمي بتصريحات ترامب وأفعاله، مؤكدا أن الكثير من أفعالك مصممة خصيصا للجمهور لأنهم "يستمتعون بها".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه يجب على الدول الأخرى أن تتوقف عن التركيز على أفعال ترامب، وأن تهدأ وتولي اهتماما أقل لهذه "الشؤون الداخلية للولايات المتحدة"، مضيفا: "هذه مشاكلهم دعوهم يتعاملون معها".

وأكد رئيس بيلاروس أنه لا يعرف ما قد يتغير في منطقة أوروبا الشرقية مع عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه يحاول تقييم الأمور ويعمل بهدوء لأنه لا يمكنه التكهن بأي شيء.

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