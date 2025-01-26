كولومبيا تتخذ قرارا صارما ضد طائرات عسكرية أمريكية

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، منع دخول طائرات عسكرية أمريكية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس أنه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامل المهاجرين "بشكل لائق".

وقال غوستافو بيترو على منصة "إكس" إن "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بشكل لائق يستحقه الإنسان". وأضاف: "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأمريكية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

وأوضح أنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".

وجاءت تصريحات بيترو غداة إعراب الحكومة البرازيلية عن غضبها إزاء طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عشرات البرازيليين الذين تمّ ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وتمّ تقييد المهاجرين بينما كانوا في الطائرة، الأمر الذي وصفته البرازيل بأنه "تجاهل صارخ" لحقوقهم الأساسية.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" إن كولومبيا رفضت، الأحد، السماح بهبوط طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

وذكر المسؤول أن الطائرتين غادرتا كاليفورنيا بالولايات المتحدة وعلى متن كل منهما نحو 80 مهاجرا لكن كولومبيا رفضت استقبالهما.