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20 قتيلا بهجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية في نيجيريا


قتل ما لا يقل عن 20 جنديا نيجيريا، بينهم قائد، بعدما هاجم مسلحون قاعدة للجيش في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وسكان محليين الأحد.

ويشن مسلحو جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا هجمات في ولاية بورنو النيجيرية، مستهدفين القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص. 

ووفقا لشهود عيان وجنود نجوا من الهجوم، وقع الاعتداء الأخير يوم الجمعة عندما وصل عناصر "داعش" في شاحنات مزودة ببنادق وهاجموا الكتيبة 149 التابعة للجيش في بلدة ملام-فاتوري، وهي بوابة الحدود مع النيجر.

 

وقال أحد الجنود الناجين إن القوات فوجئت بالهجوم حيث "أمطر المسلحون المنطقة بوابل من الرصاص"، وأضاف "حاولنا جاهدين صد الهجوم، ولكن بعد أكثر من ثلاث ساعات من تبادل إطلاق النار، تمكنوا من التغلب علينا، مما أدى إلى مقتل قائدنا برتبة مقدم."

وقال الجندي إن 20 جنديا لقوا حتفهم بينما أصيب آخرون بجروح.

وذكر سكان غادروا ملام-فاتوري أنه رصد بعض المسلحين في البلدة حتى ليلة السبت. 

وحسب أحد أعضاء الميليشيات المحلية التي تم تشكيلها لمساعدة الجيش، فإن المسلحين أحرقوا عددا من المباني مما أجبر بعض السكان على الفرار من البلدة. 

وكان الجيش النيجيري أعلن يوم الجمعة مقتل 79 مسلحا وخاطفا مشتبها فيهم في عمليات شنتها قواته خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة من شمال شرق البلاد.

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