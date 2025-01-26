مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي، وهو ما يمنحها دورا محوريا في إدارة سياسات الكوارث والهجرة بالولايات المتحدة.

وجاء التصديق بعد تصويت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، حيث أيّد 13 عضوا من أصل 15 ترشيح نويم، وهي حاكمة ولاية ساوث داكوتا في ولايتها الثانية وحليفة وثيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ( جون ثون) ، أن نويم ستتولى قيادة الوزارة بحزم وفعالية، مضيفا: "إن استعادة سيادة القانون ومعالجة أزمة الحدود من أهم أولويات إدارة الرئيس ترامب، وكريستي نويم لديها كل المؤهلات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف".