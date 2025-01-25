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وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: تصرف بشكل لائق!


في أول اتصال بينهما منذ تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكي، وجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تحذيرا مبطنا لنظيره الأمريكي، داعيا إياه إلى "التصرف بشكل لائق"، إذ نقل وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرسالة في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة وهي أول محادثة بينهما، منذ المصادقة على تعيين ماركو روبيرو في منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أربعة أيام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال وانغ لروبيو، "آمل أن تتصرف وفقا لذلك" مستخدما عبارة صينية، يستخدمها عادة المدرس أو المدير لـ"تحذير الطالب أو الموظف بضرورة التصرف بشكل جيد وتحمل المسؤولية عن أفعاله".

ويتبيّن أن العبارة القصيرة كانت تستهدف انتقادات روبيو السابقة للصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو ما دفع الحكومة الصينية لفرض عقوبات عليه في عام 2020، حيث يمكن ترجمتها بطرق مختلفة في السابق، استخدمت وزارة الخارجية عبارة "اتخاذ الاختيار الصحيح" و"كن حذرا للغاية بشأن ما تقوله أو تفعله"، بدلا من "التصرف وفقا لذلك".

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وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: تصرف بشكل لائق!
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