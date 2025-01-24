كوريا الجنوبية تدعو الجارة الشمالية إلى الحوار لحل القضية النووية

دعت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بيونغ يانغ إلى قبول اقتراح سيئول وواشنطن، والعودة إلى الحوار بشأن القضية النووية الكورية الشمالية.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول إن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت باستمرار "موقفها المتمثل في أنها منفتحة على الحوار غير المشروط مع كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الكورية الشمالية".

وأشار إلى أن حكومة كورية الجنوبية "ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي".