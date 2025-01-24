ترامب يسمح بوقف تمويل "الناتو" بحجة عدم حمايته لامريكا

سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، للحكومة الأمريكية بوقف التمويل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً الحلف بعدم حماية واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نحميهم وهم لا يحموننا. هل تعلمون؟ لذا لست متأكدا من أنه يتعين علينا إنفاق أي شيء، لكن يتعين علينا بالتأكيد مساعدتهم".

وكرر ترامب وجهة نظره بأن "أعضاء التحالف يجب أن يرفعوا الإنفاق الدفاعي من 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي".

وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يوم أمس الخميس، أعلن ترامب أنه سيطلب من جميع دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن "العديد من أعضاء الحلف لم يتمكنوا، منذ فترة طويلة، من الالتزام بنسبة 2% من الإنفاق الدفاعي"، حتى أصر هو نفسه على الالتزام بهذا المؤشر، بحسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يفعلوا ذلك قبلي، لقد أصريت، ودفعوا، لأن الولايات المتحدة لعبت في ذلك الوقت دورًا حاسمًا حقًا، لكن ذلك كان غير عادل لبلدنا".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أمس الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين، قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على توفيرها.