الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى بالخليج

تتجهز القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في مياه الخليج، ابتداءً من اليوم الجمعة، إذ ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن هذه المناورات الكبرى ستُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية في المنطقة.

وسيشارك في التدريبات جميع الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، بحسب الوكالة.

كما بيّنت ان التواجد النشط والواسع النطاق لفرق البحرية التابعة لحرس الثورة من أجل نشر أمن السواحل والمياه الإقليمية من بين السمات الأخرى لمناورات “الشهيد شافعي”، موضحاً، “ان الهجوم البرمائي على القواعد والمنشآت البحرية للعدو والتنسيق والتآزر مع شبكة الدفاع الجوي والقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان من بين البرامج المخطط لها في هذه المناورات والتي نفذت بجودة عالية ودقة مثالية".