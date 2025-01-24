الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرات الأوكرانية الـ121 على النحو التالي: 37 مسيرة أسقطت فوق أراضي مقاطعة بريانسك ،و 20 مسيرة أسقطت فوق أراضي مقاطعة ريازان.، و17 مسيرة أسقطت فوق أراضي مقاطعة كورسك ، و17 مسيرة أسقطت فوق أراضي مقاطعة ساراتوف ، و7 مسيرات أسقطت فوق أراضي مقاطعة روستوف ، و6 مسيرات دمرت وأسقطت فوق أراضي مقاطعة موسكو ، 6 مسيرات دمرت وأسقطت فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ، 3 مسيرات دمرت وأسقطت فوق أراضي مقاطعة فورونيج ، ومسيرتان أسقطتا فوق أراضي مقاطعة تولا و مسيرتان أسقطتا فوق أراضي مقاطعة أوريول ومسيرتان أسقطتا فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك و مسيرة واحدة أسقطت فوق أراضي جمهورية القرم و مسيرة واحدة أسقطت فوق أراضي العاصمة موسكو.