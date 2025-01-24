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بريطانيا.. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن بجنوب لندن


 اعلنت خدمة الإسعاف البريطانية في العاصمة لندن إن خمسة أشخاص يتلقون العلاج بعد تعرضهم للطعن اليوم الخميس جنوب العاصمة البريطانية.

وأفادت خدمة الإسعاف بأنه تم نقل شخص واحد إلى مركز لعلاج الصدمات في لندن، ونقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى.

وأضافت الخدمة: "أرسلنا عددا من موارد الإسناد إلى موقع الحادث، بما فيها طواقم الإسعاف ومسعفا في سيارة استجابة سريعة وأفرادا من وحدة الاستجابة التكتيكية والإسعاف الجوي بلندن".

وذكرت شرطة لندن أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون، ولم توضح السلطات دافعه للطعن أو جنسيته. وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه وقع قرب متجر "أسدا" الكبير.

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بريطانيا.. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن بجنوب لندن
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