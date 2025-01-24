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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مدير الاستخبارات ووزير الدفاع في إدارة ترامب


أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، اختيار (جون راتكليف) مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية وبيت هيجسيث وزيرا للدفاع.

وشغل راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب ومنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، أهم وكالة استخبارات في البلاد من قبل.

يشار إلى أن السياسي الجمهوري الذي ينحدر من تكساس ممثل ادعاء اتحادي سابق برز كمدافع قوي عن ترامب أثناء شغله مقعداً في الكونغرس خلال اتهام ترامب بالتقصير للمرة الأولى.

وتمت المصادقة على تعيينه بموافقة 74 نائباً، مقابل رفض 25، وانضم واحد وعشرون ديمقراطياً إلى جميع الجمهوريين البالغ عددهم 53 في المجلس لدعمه.

كما صادق مجلس الشيوخ على ترشيح بيت هيجسيث وزيرا للدفاع في إدارة ترامب.

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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مدير الاستخبارات ووزير الدفاع في إدارة ترامب
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