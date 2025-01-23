ترامب يهدد بقطع المساعدات لحرائق كاليفورنيا بشأن مزاعم تتعلق بالمياه

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب المساعدات الاتحادية لولاية كاليفورنيا، فيما تستمر الحرائق عبر مناطق كبيرة من الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، إذ ذكر لشبكة "فوكس نيوز، في أول مقابلة له منذ تولى المنصب، "لا أعتقد أننا سوف نعطي كاليفورنيا أي شيء، إلى أن يسمحوا بتدفق المياه" جنوبا.

وأشاد ترامب خلال المقابلة، برجال الإطفاء في كاليفورنيا ولكن انتقد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.

وبعد حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس في مطلع يناير الحالي، وأودت بحياة 28 شخصا على الأقل حتى الآن ودمرت أكثر من 15 ألف مبنى بحسب التقديرات، تحدثت تقارير عن صنابير جافة تعرقل جهود إخماد النيران.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ترامب زعم خطأ أن نيوسوم كان قد رفض السماح بتدفق المياه من شمال كاليفورنيا إلى منطقة لوس أنجلوس في محاولة لحماية مخزون السمك.

بالمقابل، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شدة النيران ليست ناتجة عن قلة المياه في شمال كاليفورنيا. ونقلت عن الخبراء القول إن لوس أنجلوس لا تتلقى مياهها من الجزء الشمالي من الولاية، فيما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه من المتوقع أن يتوجه ترامب إلى كاليفورنيا غدا الجمعة، حيث من المقرر أن يزور المناطق المتضررة من الحرائق.