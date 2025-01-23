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تجدد الحرائق في لوس أنجلوس .. أوامر بإخلاء أكثر من 50 ألف شخص


اندلع حريق غابات جديد شمالي لوس أنجلوس، الأربعاء، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة.

وتنتشر النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين. 

وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة. 

وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمالي لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا. 

وقال ساكن في تصريحات تلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".

 وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي يحضون السكان على إخلاء منازلهم.

لكن رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون، قال إن "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تماما عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوما". 

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.

 وجنوب كاليفورنيا في حال تأهب، منذ ان دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى.

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