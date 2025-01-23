ترامب يمهل مبعوثه 100 يوم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبعوث الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، 100 يوما لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان ترامب قد أكد خلال تصريحات أدلى بها عقب أدائه القسم رئيسا للولايات المتحدة، أنه يرغب في حل مشكلات الشرق الأوسط وإنهاء التوترات بين روسيا وأوكرانيا قائلا: "أنا من سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وفي هذا الإطار، أصدر ترامب تعليماته إلى كيلوغ للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا بطريقة إجبارية خلال 100 يوما.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في خبرها أنه سيتوجب على ترامب مراجعة كل مراحل المباحثات، مشيرا إلى عدم تقديم معلومات واضحة حول ما إن كانت سيتم إجراء مباحثات مع روسيا أم لا.

وأوضح مسؤول سابق بالبيت الأبيض أن ترامب يثق في كيلوغ ويراه رجلا صادقا للغاية.

وأضافت وول ستريت جورنال أن كيلوغ قال مؤخرا إن بايدن قرر عرض عملية طويلة الأمد على أوكرانيا غير أن ترامب حصل على ميزة في المفاوضات المستقبلية مفيدة أن الولايات المتحدة قد تعزز إمدادات السلاح إلى كييف والتوصل إلى اتفاق حال رفض موسكو التفاوض.

وأشارت وول ستريت جونرال إلى عدم تخوف روسيا من هذا الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة وعدم إبداء روسيا اهتماما بشأن مباحثات كيلوغ.