ترامب يهدد بوتين: أنْهِ حرب أوكرانيا "السخيفة" وإلا تحضر للعقوبات

بعدما هدد مرارا بمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لم ينهِ الحرب في أوكرانيا، عاد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وكرر الموقف ذاته.

فقد توعد ساكن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، روسيا بـ "الكثير من العقوبات" إذا لم تتوصل لاتفاق ينهي الحرب.

وأضاف أنه لا يتطلع إلى إيذاء روسيا فهو يحب الشعب الروسي، وكانت لديه دائما علاقة جيدة جدا مع الرئيس بوتين. كما أعلن أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي ليطلب منه إيقاف ما سمّاها "الحرب السخيفة".

كذلك هدد بأن الأمور سوف تصبح أسوأ إذا لم تبرم صفقة في أوكرانيا بأقرب وقت، مهدداً بأن فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات سيكون الحل الوحيد.

وكان ترامب كرر مرارا باحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا، إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

فيما لم يذكر الرئيس أي تفاصيل بشأن العقوبات الإضافية المحتملة على موسكو التي تخضع بالفعل لعقوبات غربية كبيرة.

لا أساس لمفاوضات

وكانت روسيا رأت الشهر الماضي أنه لا يوجد أساس حتى الآن لإجراء مفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي طلبت فيه كييف 19 منظومة دفاع جوي إضافية عاجلة. كما شددت على موقفها الثابت بخصوص المحادثات.

في حين أصبح الحديث عن محادثات السلام أكثر تواترا منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

إلى ذلك، تسيطر القوات الروسية على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وكانت تقدمت مؤخراً بأسرع وتيرة منذ أيام الحرب الأولى.