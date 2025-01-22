ترامب يرفع الحماية عن جون بولتون

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماية الخدمة السرية عن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفًا إياه بـ"الغبي" و"مثير الحرب"، كما حمّله المسؤولية عن شن الحرب على العراق في عام 2003 و"تفجير الشرق الأوسط".

واتخذ ترامب قراره بسحب الحماية من بولتون الثلاثاء، في غضون الـ 24 ساعة الأولى من تولي ترامب منصب الرئاسة.

وقال الرئيس الأمريكي عن قراره أمام الصحفيين: "أعتقد أن هذا الوقت كان كافيا.. نحن لا نعتزم توفير الأمن للأشخاص حتى نهاية الحياة. لماذا يجب أن نقوم بذلك؟".

وأضاف ترامب: "هو الذي جرنا في ذلك، إلى جانب تشيني وبعض الآخرين، وهو من أقنع بوش بتفجير الشرق الأوسط.. كان قرارا رهيبا".

وتابع: "فجروا الشرق الأوسط ونحن لم نستفِد أي شيء من ذلك، فقط موت الكثيرين. قتلنا عددا كبيرا من الناس وجون بولتون كان واحدا من أولئك الأشخاص، شخص غبي" وفق تعبيره.

وتعليقا على قرار ترامب، قال بولتون لقناة "سي بي إس" إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء هذا القرار، لكنه لم يتفاجأ به.

ووفقاً للشبكة، كان لدى بولتون عملاء خاصون مهمتهم الحفاظ على سلامته على مدار الـ24 ساعة، إن كان في منزله أو أيضاً خلال سفره داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت عددًا من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال بولتون في عام 2022 انتقاما للقضاء على قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في يناير 2020.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تمديد حماية الخدمة السرية الأمريكية لجون بولتون، على خلفية هذه التهديدات.