الصفحة الدولية

سيف الاسلام القذافي يكشف عن تفاصيل جديدة في فضيحة تمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والاخير حاول اسكاته


كشف سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تفاصيل جديدة في فضيحة تمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وجدد سيف الإسلام القذافي، في حديث عبر وسيط مع راديو "فرانس أنترناسيونال"، اتهاماته لنيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى منذ عام 2011 التي يقبل فيها سيف الإسلام الحديث من خلال رسائل مكتوبة، حرصًا على أمانه وعدم كشف موقع وجوده، وذلك بعد 15 يوما من بدء محاكمة الرئيس الفرنسي السابق و11 آخرين في نفس القضية.

وقال سيف الإسلام: "عام 2018، قدمت شهادتي للقاضي الفرنسي سارج تورنار، المكلف بالتحقيق في فضيحة تمويل حملة ساركوزي"، مشيرا إلى أنه تعرض للضغط من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق في عدة مناسبات وعبر وسطاء لتغيير شهادته حول فضيحة تمويل حملته.

ووفقا للقذافي، فقد كانت المحاولة الأولى لساركوزي عام 2021 عبر صحفية فرنسية من أصول عراقية تدعى سهى البدري، حيث قدم له وعودا بالمساعدة في غلق ملفه أمام محكمة العدل الدولية.

وفي عام 2022، حاول ساركوزي مجددًا الضغط عليه عبر وسيط جديد تواصل مع شقيقه هنيبال المحتجز في لبنان منذ سنوات.

ولفت إلى أن محاولة الضغط عام 2022 تمت من خلال وسيط من كوت ديفوار، اسمه نويل ديبيس، وهو أحد المتورطين في قضية "كراتشي" المتعلقة ببيع أسلحة، حيث سافر المعني إلى لبنان والتقى شقيقه المسجون، وحاول الضغط عليه عبر منحه وعدًا بإطلاق سراحه.

 وفي المرة الثالثة، يضيف سيف الإسلام القذافي، حاول ساركوزي عبر وسيط فرنسي من أصول عربية إقناعه بتغيير شهادته، لكنه رفض ذلك.

وفيما يتعلق بمسألة تمويل الحملة الانتخابية، قال القذافي: "أشرفت شخصيًا على تحويل الأموال لساركوزي لتمويل حملته على مرحلتين، في المرة الأولى تلقى ساركوزي مبلغ 2.5 مليون دولار لتمويل حملته مقابل إبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع لصالح ليبيا، وفي المرة الثانية سلمنا ساركوزي مبلغ 2.5 مليون دولار نقدا".

وأوضح أن تلك الأموال سلمها مدير مكتب القذافي بشير صالح لألكسندر جوهري لينقلها بدوره إلى كلود غيان، مدير ديوان ساركوزي، وتم إيداعها في حساب بنكي في جنيف بسويسرا.

وبحسب قوله، فإن مشهد تسليم الأموال أضحك جميع الحاضرين، إذ وجد كلود غيان صعوبة في إغلاق حقيبة مملوءة بالدولارات.

وكشف سيف الإسلام أن هناك تسجيلات لمحادثات هاتفية بين ساركوزي ومدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي، تضمنت وعدًا من الأول برفع اسم السنوسي من قائمة الإنتربول.

هذا وندد رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي في وقت سابق بشدة بـ"مؤامرة" قال إنها من تدبير كذابين ومحتالين خلال محاكمته في باريس بشأن تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من قبل الزعيم الليبي.

وكان ساركوزي من أوائل القادة الغربيين الذين طالبوا بتدخل عسكري في ليبيا في عام 2011 عندما اجتاحت مظاهرات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية العالم العربي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يوقع عفوا عن مؤسس موقع يبيع المخدرات، ويتداول في أمور غير قانونية.
إيران: لو أرادنا إنتاج أسلحة نووية لفعلنا ذلك منذ زمن بعيد
سيف الاسلام القذافي يكشف عن تفاصيل جديدة في فضيحة تمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والاخير حاول اسكاته
سقوط مروحية عسكرية بمحافظة همدان غرب إيران
المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال الفضاء ستشتد في عهد ترامب
ممثل الأمم المتحدة بالعراق: لا توجد مدينة اكثر استحقاقا من بغداد لتكون عاصمة للسياحة العربية
بعد وصول ترامب للسلطة.. رئيس وزراء غرينلاند: لن نكون أمريكيين
بعد اتهامها بـ"الاحتيال".. الصحة العالمية ترد على قرار ترامب بالانسحاب
إيران: مستعدون لبدء واستئناف مفاوضات رفع العقوبات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
شرط ترامب كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك