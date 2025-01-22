سقوط مروحية عسكرية بمحافظة همدان غرب إيران

صرّح مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، عن سقوط مروحية عسكرية في مدينة كبوداراهن بمحافظة همدان غرب إيران، إذ ذكر حمزة مرايي، نائب حاكم محافظة همدان للشؤون السياسية والأمنية، في تصريح صحفي، إن "المروحية العسكرية تحطمت صباح اليوم في مدينة كبوداراهن"،مضيفاً، "لحسن الحظ، تمكن الطيارون من القفز بالمظلات قبل وقوع الحادث".

وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث والظروف التي أدت إليه، فيما لم يتم الإعلان عن أي إصابات أو خسائر مادية أخرى في موقع الحادث حتى الآن.

فيما تعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة من الحوادث المتعلقة بالمروحيات والطائرات العسكرية في إيران، مما يثير تساؤلات حول كفاءة المعدات وسلامة الطيران العسكري في البلاد.