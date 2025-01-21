ممثل الأمم المتحدة بالعراق: لا توجد مدينة اكثر استحقاقا من بغداد لتكون عاصمة للسياحة العربية

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان أن بغداد هي الأكثر استحقاقا لأن تكون عاصمة للسياحة العربية، وذلك في إطار جولة قام بها في العاصمة العراقية، الثلاثاء.

وخلال هذه الجولة، رافق أمين بغداد عمار موسى كاظم الحسان للاطلاع على عمليات الإعمار التي شهدتها المدينة في الأعوام الأخيرة، وأشار كاظم إلى أن بغداد قد شهدت تطورا ملحوظا خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تطوير كورنيش أبو نؤاس والمرافق العامة التي تحسن من جودة حياة المواطنين.

وبيّن الأمين أن بغداد في عام 2025 تتميز بالكثير من التحولات الإيجابية، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء العراقي قد أعلن عن عام 2024 عاما للإنجازات، في حين تم الإعلان عن 2025 عاما لاستمرار هذه الإنجازات، حيث ستكون العاصمة العراقية على موعد مع المزيد من التطوير في مختلف المجالات.

بالمقابل، أشاد الحسان بالتحولات التي شهدتها بغداد من حيث الإعمار والتطور، مؤكدا أن المدينة تمتلك كافة المقومات لتكون وجهة سياحية وثقافية متميزة، وأوضح أن بغداد تستحق أن تكون عاصمة للثقافة والسياحة ليس فقط لعام واحد بل لعدة سنوات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه بغداد لاستقبال فعاليات عربية وعالمية، ما يعزز موقعها كأحد أبرز المراكز الثقافية والسياحية في المنطقة.