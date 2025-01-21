الصفحة الدولية

شرط ترامب كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى!


صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيذهب إلى السعودية كمحطة خارجية أولى مرة أخرى إذا وافقت على شراء منتجات بقيمة 450 مليار دولار، فمن خلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي سألت إحدى الصحفيات ترامب عن أولى وجهاته الخارجية بعد تنصيبه رئيسا، وأجاب ترامب قائلا، "لقد كانت أول رحلة خارجية عادة مع المملكة المتحدة، لكنني قمت بها مع المملكة العربية السعودية في المرة الأخيرة لأنهم وافقوا على شراء منتجاتنا بقيمة 450 مليار دولار".

وتابع، "يومها قلت لهم: سأقوم بها، لكن عليكم شراء المنتجات الأمريكية، ووافقوا على ذلك. لقد اشتروا بقيمة 450 مليار دولار. لا أعرف، إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء منتجات بقيمة 450 مليار دولار أخرى أو 500 مليار دولار، فسوف نرفع المبلغ مع كل التضخم".

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