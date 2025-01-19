تحذير من هجمات"الذئاب المنفردة" أثناء تنصيب ترامب!

مع توافد المسؤولين المنتخبين والمتفرجين الفضوليين إلى العاصمة الأمريكية قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي ستُقام في الداخل بسبب درجات الحرارة الباردة للغاية، تظل قوات إنفاذ القانون في حالة تأهب لهجمات الذئاب المنفردة.

وقال الرقيب المتقاعد ماثيو فاجيانا، الذي شغل منصب قائد دوريات لأكثر من 25 عامًا: "الذئاب المنفردة تشكل دائمًا مصدر قلق كبير لقوات إنفاذ القانون التي تسعى لحماية الحضور في مثل هذه المناسبات. أحد الأسباب وراء هذا القلق هو أنهم غير متوقعين وقد تحركهم أيديولوجيات متطرفة"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

تهديد الذئاب المنفردة

تزايدت المخاوف بشأن هجمات الذئاب المنفردة بعد محاولة مشتبه به مسلح بساطور تجاوز نقاط التفتيش الأمنية أثناء قيام ترامب بتقديم احترامه للرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وقد تم الإفراج المشروط عن المشتبه به، البالغ من العمر 44 عامًا، بعد جلسة استماع قبل أيام من تنصيب ترامب.

وقال فاجيانا: "الشركاء الفيدراليون المسؤولون عن جمع المعلومات الاستخباراتية وحماية الشخصيات الحاضرة يوم الاثنين يعرفون بالتأكيد مكان وجود هذا الفرد. هذا ينطبق أيضًا على أي شخص وجه تهديدًا موثوقًا به".

جهود حماية الحدث

وأوضح فاجيانا أن فرق الحماية ستشمل عناصر من الخدمة السرية، وشرطة واشنطن العاصمة، وقوات دوريات من الولايات المجاورة.

علامات التحذير من المشتبه به

سلوك الجسم غير المعتاد

أشار فاجيانا إلى أهمية مراقبة لغة الجسد. "هل يبدو الشخص متوترًا؟ هل يتحرك بتوتر أو يبقى لفترة طويلة في منطقة محظورة؟" وقال: "التجول المفرط هو أيضًا علامة، حيث يعتبر من ردود الفعل اللاإرادية للأشخاص المتوترين".

ردود فعل لا إرادية

"إذا كان شخص ما يتعرق بغزارة في شهر يناير، حيث الطقس بارد للغاية، فهذا مؤشر مريب"، قال فاجيانا.

الملابس غير الملائمة

"هل الملابس تتناسب مع الموسم؟ على سبيل المثال، إذا كنا نحمي عرضًا في الصيف ورأينا شخصًا يرتدي ملابس ثقيلة، فهذا بالتأكيد يثير الريبة".

وأشار إلى أن نقل بعض الفعاليات إلى الداخل، مثل مراسم التنصيب التي ستُقام داخل مبنى الكابيتول، سيُسهل حماية الحضور بسبب البيئة الخاضعة للسيطرة.

دور الجمهور في المساعدة

أكد فاجيانا أهمية وعي الجمهور ومساهمتهم في الإبلاغ عن السلوك المريب للشرطة.

وقال: "الناس بحاجة إلى ترك هواتفهم جانبًا والنظر حولهم. معرفة من حولك أمر أساسي، وإذا لاحظت شيئًا غير عادي، تحدث إلى أحد الضباط للتحقق من الأمر".

ونصح بالاعتماد على الحدس: "إذا شعرت بشيء غير طبيعي، فأبلغ الضابط القريب. رجال الأمن سيقدرون ذلك".

الممنوعات

نشرت شرطة الكابيتول قائمة بالأشياء المحظورة على أرض الكابيتول يوم 20 يناير، وتشمل القائمة أكثر من 50 عنصرًا، مثل الدراجات، والمظلات، والحقائب غير الشفافة.

وأكد فاجيانا أن هناك منطقة عازلة لمنع دخول مثل هذه الأشياء إلى المناطق المحمية. "هذا يمنح قوات الأمن الوقت لمنع تلك العناصر من الوصول إلى المنطقة الأساسية".