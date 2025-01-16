أمريكا ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني البرهان

أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم الخميس، حيث أوضحت المصادر أن العقوبات التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على خصم البرهان في وقت سابق من هذا الشهر، وتهدف لإظهار استهداف الولايات المتحدة لطرفي الصراع بالمثل ودفعها باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان قد قاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معا انقلابا في 2021 أطاح بالحكومة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد ذلك في أقل من عامين على خطط لدمج قواتهما.

وقد أسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح من ديارهم، وزجت بنصف السكان إلى براثن الجوع.

في حين ذكر أحد المصادر إن سبب هذه الخطوة هو "استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي".