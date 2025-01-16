السودان: لجنة تحقيق جديدة للكشف عن انتهاكات قوات الجيش في الجزيرة

قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات وجهت إلى أفراد من الجيش بانتهاكات وقتل المدنيين في قرى ولاية الجزيرة، فقد أوضح بيان صادر عن مجلس السيادة أمس الأربعاء، أن البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة، بعد أن اتهمت قوى مدنية وسياسية أفرادا من الجيش السوداني بارتكاب "انتهاكات" هناك.

ونص القرار على أن تشمل مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود.

وأضاف القرار أن مهام اللجنة تشمل أيضا توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال عملية التحقيق، وإعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التي يتم التوصل إليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية.

كما حدد القرار مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد، لرفع اللجنة تقريرها الختامي إلى الجهات المختصة.