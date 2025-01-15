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‌‏بايدن يعلن: ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار غزة


أ‌علن الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، الأربعاء، أنه ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار غزة، فيما اشار الى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما.

وقال بايدن، "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع".

 وأضاف "سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وسيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق"، موضحا "ستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق". 

ولفت بايدن الى ان "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي والاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية". 

مدعيا انه "تم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة والخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي"، مضيفا "ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار غزة".

 وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن

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