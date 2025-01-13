حرائق لوس أنجلوس.. ارتفاع عدد القتلى والسلطات تجلي آلاف السكان

أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس إلى 24 قتيلا على الأقل، فيما طلبت السلطات من آلاف السكان إخلاء منازلهم فورا.

وقالت إدارة الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان: "توفي 24 شخصا بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا، ولا تزال الحالات قيد التحقيق من قبل الإدارة".

وقالت سلطات ولاية لوس أنجلوس الأمريكية إن 58 ألف مبنى معرض للخطر جراء الحرائق فيما أصدرت أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات أن منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس ستعيد فتح جميع المدارس والمكاتب تقريبا يوم الاثنين.

وقال المشرف ألبرتو م. كارفاليو في مؤتمر صحفي مساء الأحد إن سبع مدارس من أصل 1302 مدرسة في المنطقة ستظل مغلقة.

وقالت المنطقة التربوية LA Unified، التي تعد ثاني أكبر منطقة مدرسية في الولايات المتحدة، والأكبر في ولاية كاليفورنيا، حيث تخدم أكثر من 600000 طالب من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، قالت في بيان لها إن المدارس التي أعيد فتحها ستعمل وفقا لجدول طقس سيئ يحد من الأنشطة الخارجية وألعاب القوى، وستتوفر الأقنعة للطلاب والموظفين.

في غضون ذلك، ذلك قناة "سي أن أن" إن مئات السجناء في كاليفورنيا يساعدون رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق على الخطوط الأمامية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعمل على حفر خنادق للحد من انتشار الحريق.

هذا وقالت رئيسة إطفاء مدينة لوس أنجلوس كريستين كرولي للصحفيين الأحد إن إدارة إطفاء لوس أنجلوس ليس لديها أي معلومات تفيد بأن حريق Palisades مرتبط بحريق اندلع في مكان قريب ليلة رأس السنة.