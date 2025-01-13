هل ستعترض امريكا واسرائيل على ذلك ::: السعودية تخطط لإنتاج اليورانيوم وتصديره

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، عن خطط بلاده لإنتاج اليورانيوم وتصديره للخارج، بما يُشكِّل تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة بالمملكة.

وقال بن سلمان، خلال مشاركته في منتدى ومعرض اكتفاء 2025، إن "المملكة تخطط للاستفادة ماليًا من جميع المعادن؛ بما في ذلك بيع اليورانيوم"، مبينا اننا "سنقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وسنصنع منه كعكة صفراء"، في إشارة إلى مسحوق تركيز المعدن المستعمل في تحضير وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.

واضاف ان "المملكة لديها جبلان يحتويان على العديد من المعادن النادرة مثل اليورانيوم"، مؤكدا ان "جميع من يشكِّك في قدرتنا على التعدين؛ فإننا سوف نقوم بتصنيع اليورانيوم وتعدينه وتخصيبه وسوف نقوم بذلك وأكثر من ذلك".

وأشار إلى أن "المواد الأساسية للصناعات سوف تكون موجودة في السعودية لتحقيق الأمن في الطاقة إذ تستهدف المملكة تأمين إمدادات النفط"، مشددا على أن "المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن؛ بما في ذلك اليورانيوم، مشيرًا إلى أن عمليات التنقيب في المملكة أظهرت وجود محفظة متنوعة من اليورانيوم في السعودية، في مناطق جغرافية مختلفة، مثل جبل صايد في المدينة المنورة وجبل قرية في الشمال".

ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ تريد توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهو مجال حساس بالنظر إلى دوره في الأسلحة النووية؛ إذ تشدد الرياض على سعيها لاستعماله في توليد الطاقة النووية لتنويع مزيج الكهرباء لديها.