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بعملية معقدة.. إيران تطيح بعنصر داعشي


تمكنت قوات أمنية إيرانية خلال عملية معقدة، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، من الإطاحة واعتقال عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة "جويبار" التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

وقال بيان لمركز قيادة شرطة مازندران إنه "تم إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جويبار؛ في عملية مشتركة معقدة لوحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الاستخبارات في قيادة شرطة محافظتي مازندران وغولستان وتم تسليمه للسلطات القضائية".

ووفق البيان فإن "هذا المعتقل هو مرتبط بجماعة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي وبهوية معروفة وتم تسليمه للسلطات القضائية الإيرانية".

هذا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن هوية وجنسية الداعشي، مكتفية بنشر صورة غير واضحة لمعالمه، بحسب الإعلام الإيراني.

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