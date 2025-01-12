مستشار ترامب يؤكد ..الاستعدادات جارية لعقد لقاء مع بوتين

أكد مستشار الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب للأمن القومي مايكل والتز أن فريق الإدارة الجديدة يقوم بالتحضير للقاء ترامب مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وقال والتز على قناة "ABC" الأمريكية، إن الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية بالفعل، غير أنه لم يحدد تاريخا محتملا للقاء أو الإطار الذي سيكون عليه شكل الاجتماع.

يذكر أن ترامب صرح في الأسبوع الماضي، أن بوتين يريد الاجتماع معه، وأن الجانبين منخرطان بالفعل في حل الأزمة الأوكرانية،

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن كلمات ترامب كانت مجرد إجابة عن سؤال صحفي عن لقاء مفترض لا أكثر.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي، ذكر خلال مؤتمر "خط مباشر مع بوتين" السنوي، أنه على استعداد لإجراء محادثات ولقاء مع ترامب، مضيفا بأنه إذا تم ذلك، فسيكون لدى الرئيسين الكثير ليتحدثا عنه، وفي المقابل قال ترامب إنه على علم باستعداد بوتين لإجراء محادثات، لكنه اعتبر أن مثل هذه الاتصالات ممكنة فقط بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض، والتي ستتم عند تنصيبه في 20 يناير الجاري.