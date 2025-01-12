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الجيش الإيراني: لدينا أسلحة لا يعرفها العدو


قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير آشتياني، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، إن إيران تمتلك أسلحة لم تعلن عنها بعد، والعدو لا علم له بهذه المعدات والأسلحة.

وذكر العميد آشتياني، على هامش التدريبات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية: "نحن نجري التدريبات لإظهار جاهزيتنا والإعلان عن وجودنا ومراقبتنا، وسنواصل التدريبات حتى تحقيق أهدافنا"، مبيناً "لن نتسامح مع أي تجاوزات أو انحرافات أو مفاهيم خاطئة يقوم بها العدو".

وأضاف: "في جميع تدريباتنا نستخدم دائما أسلحة مطورة أو أسلحة ومعدات جديدة تتطلب الاختبار وإحضارها إلى الميدان، وسنقوم باختبار بعض هذه المعدات في التمارين والبعض الآخر في مواقف أخرى لا نبلغ عنها، وهذه عملية مستمرة".

وختم المسؤول العسكري الإيراني قوله "لدينا أسلحة لم نعلن عنها بعد، والعدو لا يعلم شيئاً عن هذه المعدات والأسلحة".

وكشف الحرس الثوري مساء أول أمس الجمعة عن قاعدة بين الجبال وتحت الأرض أطلقها عليها "مدينة الصواريخ" من دون أن يكشف عن نوعية تلك الصواريخ ومكانها.

وتأتي كل هذه الاستعدادات العسكرية التي تجريها إيران في ظل تصاعد التوتر والتهديدات العسكرية بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

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